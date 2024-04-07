«Тоттенхэм» без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест»

В 32-м туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» противостоял «Ноттингем Форест». В одной из первых атак «шпоры» повели после прострела Тима Вернера и срезки в свои ворота от защитника. Гости ответили комбинацией. Энтони Эланга прострелил на Криса Вуда, который был точен - 1:1. Райан Йейтс не смог переиграть кипера, а Вуд с метра попал в штангу.

После перерыва Микки ван де Вен зарядил в ближнюю девятку - 2:1. Точку поставил Педро Порро - 3:1.

Лондонцы подвинули «Астон Виллу» с четвертого места, противник на грани зоны вылета.