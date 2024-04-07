«Тоттенхэм» без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест»

В 32-м туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» противостоял «Ноттингем Форест». В одной из первых атак «шпоры» повели после прострела Тима Вернера и срезки в свои ворота от защитника. Гости ответили комбинацией. Энтони Эланга прострелил на Криса Вуда, который был точен - 1:1. Райан Йейтс не смог переиграть кипера, а Вуд с метра попал в штангу.
После перерыва Микки ван де Вен зарядил в ближнюю девятку - 2:1. Точку поставил Педро Порро - 3:1.
Лондонцы подвинули «Астон Виллу» с четвертого места, противник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Мурильо Джейсон15'
|27'Вуд Крис (1:1)
|(2:1) Ван де Вен Микки52'
|(3:1) Порро Педро58'
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Удоги Дестини•Сарр Пап Матар46' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (46') •Биссума Ив46' (Бентанкур Родриго (46') • 60'Джонсон Бреннан89' (Скарлетт Дейн (89') •Мэддисон Джеймс76' (Кулушевски Деян (76') •Вернер Тимо 25'76' (Ло Чельсо Джовани (76') •Хын Мин Сон
Запасные: Дэвис Бен•Дрэгушин Раду•Эмерсон Жуниор•Остин Брендон
Селс Матц•Уильямс Неко 71'87' (Монтьель Гонсало (87') •Омобамиделе Эндрю•Мурильо Джейсон•Эйна Ола•Йейтс Райан 14'81' (Сангаре Ибрахим (81') •Данило Ларанжера 78'81' (Рейна Джованни (81') •Эланга Энтони•Гиббс-Уайт Морган 56'68' (Ориги Дивок (68') •Хадсон-Одои Каллум•Вуд Крис68' (Домингес Николас (68')
Запасные: Тоффоло Харри•Тёрнер Мэтт•Рибейру Родригу•Ньякат Мусса
07 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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