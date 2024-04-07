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«Тоттенхэм» без особых проблем обыграл «Ноттингем Форест»

07 Апреля 2024 • 22:05 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Ноттингем Форест

В 32-м туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» противостоял «Ноттингем Форест». В одной из первых атак «шпоры» повели после прострела Тима Вернера и срезки в свои ворота от защитника. Гости ответили комбинацией. Энтони Эланга прострелил на Криса Вуда, который был точен - 1:1. Райан Йейтс не смог переиграть кипера, а Вуд с метра попал в штангу.

После перерыва Микки ван де Вен зарядил в ближнюю девятку - 2:1. Точку поставил Педро Порро - 3:1.

Лондонцы подвинули «Астон Виллу» с четвертого места, противник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:1Ноттингем Форест
(1:0) Мурильо Джейсон15'  
  27'Вуд Крис (1:1)
(2:1) Ван де Вен Микки52'  
(3:1) Порро Педро58'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиУдоги ДестиниСарр Пап Матар 46' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 46') Биссума Ив 46' (Бентанкур Родриго ( 46'  60') Джонсон Бреннан 89' (Скарлетт Дейн ( 89') Мэддисон Джеймс 76' (Кулушевски Деян ( 76') Вернер Тимо  25' 76' (Ло Чельсо Джовани ( 76') Хын Мин Сон
Запасные: Дэвис БенДрэгушин РадуЭмерсон ЖуниорОстин Брендон
Селс МатцУильямс Неко  71' 87' (Монтьель Гонсало ( 87') Омобамиделе ЭндрюМурильо ДжейсонЭйна ОлаЙейтс Райан  14' 81' (Сангаре Ибрахим ( 81') Данило Ларанжера  78' 81' (Рейна Джованни ( 81') Эланга ЭнтониГиббс-Уайт Морган  56' 68' (Ориги Дивок ( 68') Хадсон-Одои КаллумВуд Крис 68' (Домингес Николас ( 68')
Запасные: Тоффоло ХарриТёрнер МэттРибейру РодригуНьякат Мусса
07 апреля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест

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