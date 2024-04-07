Тен Хаг оценил игру 19-летнего Камбвала в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выступлении центрального защитника Вилли Камбвала в поединке с «Ливерпулем» (2:2).

19-летний футболист проводил лишь второй матч в старте в рамках Премьер-лиги. «Красные дьяволы» вели в счёте до 84-й минуты, когда Мохамед Салах реализовал пенальти и установил на табло окончательный результат.

«Он уже тренируется с нами некоторое время и демонстрирует прогресс. Новое поколение должно приходить на смену опытным игрокам, и Вилли отлично справляется. Его задача – делать это последовательно. Мы могли, например, переместить Каземиро в центр обороны, но Камбвала заслужил свой шанс выйти на поле, что доказал своей игрой в матче», – приводит BBC слова тен Хага.