Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2) сказал несколько слов о чемпионской гонке. По мнению немца, «Арсенал», который тоже борется за титул, сможет победить на «Олд Траффорд».

«Арсенал» - хорошая команда. Если «Манчестер Юнайтед» будет играть так, как сегодня, то «Арсенал» выиграет. Я уверен в этом на 100%» - сказал Клопп журналистам.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проведут очный матч в Премьер-лиге в мае.

На текущий момент на первом месте в Премьер-лиге находится «Арсенал» (71 очко, разность голов +51). Вторая строчка у «Ливерпуля» (71 очко, +42), а тройку замыкает «Манчестер Сити» (70 очков, +40).