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Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию

07 Апреля 2024 • 21:32 Комментировать
Удинезе
...
Рома
14.04 19:00

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, проводящий сезон в «Роме» на правах аренды, уже скоро может покинуть европейский футбол.

Как известно, лондонцы намерены продать 30-летнего форварда, а «Рома» не может позволить себе его полноценный трансфер. Судя по всему, летом бельгиец окончательно сменит клуб, и наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры всё чаще называется Саудовская Аравия. По информации журналиста Руди Галетти, представители саудовского чемпионата обозначили звёздного форварда в качестве одной из приоритетных целей на предстоящее трансферное окно. По данным источника, шансы на осуществление такой сделки довольно велики.

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Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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