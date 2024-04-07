Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, проводящий сезон в «Роме» на правах аренды, уже скоро может покинуть европейский футбол.

Как известно, лондонцы намерены продать 30-летнего форварда, а «Рома» не может позволить себе его полноценный трансфер. Судя по всему, летом бельгиец окончательно сменит клуб, и наиболее вероятным вариантом продолжения его карьеры всё чаще называется Саудовская Аравия. По информации журналиста Руди Галетти, представители саудовского чемпионата обозначили звёздного форварда в качестве одной из приоритетных целей на предстоящее трансферное окно. По данным источника, шансы на осуществление такой сделки довольно велики.