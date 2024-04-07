«Челси» на 90-й минуте упустил победу над главным аутсайдером

«Челси» продолжает набирать очки в Премьер-лиге, но не без приключений. В 32-м туре чемпионата Англии «синие» доминировали в гостях у «Шеффилд Юнайтед», но по основным показателям, кроме контроля мяча, не превзошли аутсайдера.

Уже на 11-й минуте лондонцы повели, подача корнера, и Тьяго Силва в касание поразил дальний угол ворот. Еще до перерыва противник отыгрался, Джейден Богл получил отменный пас в штрафную и с острого угла отправил мяч в сетку ворот - 1:1. Коул Палмер рванул к штрафной и собрал на себя всё внимание обороны, после чего вывел на убойный удар Нони Мадуэке - 1:2. Невероятно, но на 90-й минуте «Челси» пропустил для себя традиционный второй мяч в свои ворота. Оливер Макбарни был точен после удобной скидки под удар.

2:2, «Челси» вышел на чистое девятое место, соперник - последний.