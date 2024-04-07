Онана использовал вазелин как смазку во время матча с «Ливерпулем»

В воскресенье вся футбольная Англия (и не только) следила за битвой «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». В северо-западном дерби сильнейшего выявлено не было – после финального свистка на табло «Олд Траффорд» горел счёт 2:2.

В первом тайме вратарю Андре Онана пришлось попотеть, ведь «Ливерпуль» оказывал давление и частенько доводил дело до ударов. Любопытно, что камерунец использовал вазелин – он смазывал им перчатки. Онана явно хотел, чтобы мяч лучше прилипал, хотя фанаты в социальных сетях сомневаются в эффективности такого метода. Ведь вазелин может дать скольжение, которое, напротив, будет мешать вратарю.

«Онана мажет перчатки вазелином, неудивительно, что он так много пропускает», - написал один из фанатов.

«Зачем использовать вазелин? Как смазка может помочь ловить мяч?» - вопрошает другой болельщик.

«Объясните, зачем Онана мажет перчатки вазелином?» - написал ещё один любитель футбола.