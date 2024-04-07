Палмер – первый со времён Азара игрок «Челси» с 25+ голами и ассистами в Премьер-лиге за сезон

Полузащитник «Челси» Коул Палмер достиг отметки в 25 результативных действий в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

В сегодняшнем матче 32-го тура против «Шеффилд Юнайтед» англичанин ассистировал Нони Мадуэке, чей гол вывел лондонцев вперёд (2:1). Как сообщает Squawka, Палмер стал первым с сезона-2018/19 игроком «Челси», напрямую поучаствовавшим в 25 и более голах в рамках АПЛ. Пять лет назад это удалось Эдену Азару, записавшего себе в актив 31 результативное действие.

На данный момент на счету Коула Палмера 16 забитых мячей и девять голевых пасов. Напомним, что 21-летний футболист проводит свой дебютный сезон в «Челси» – он был куплен у «Манчестер Сити» летом прошлого года.