«Барселона» дала обещание Канселу

Защитник Жоау Канселу хочет остаться в «Барселоне». Со своей стороны португальский футболист готов предпринимать шаги, которые поспособствуют сохранению им прописки в Каталонии. В то же время «Барселона» пообещала Канселу, что сделает всё возможное, чтобы сохранить его. Об в своей колонке информирует журналист Маттео Моретто.

Отмечается, что в ближайшие недели «Манчестер Сити» и «Барселона» будут обсуждать формулу возможного трансфера Канселу. Ранее в прессе появлялась информация о том, что «сине-гранатовые» могут постараться продлить аренду игрока.

Добавим, что в конце весны Жоау Канселу исполнится 30 лет.

Канселу выбрал единственный клуб, за который хочет играть