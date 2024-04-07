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«Ливерпуль» выбрал нового тренера

07 Апреля 2024 • 21:02 Комментировать

«Ливерпуль» работает над приглашением нового главного тренера, ведь по завершению сезона Юрген Клопп покинет тренерское кресло. На протяжении длительного времени мерсисайдцев связывали с Хаби Алонсо, однако испанец ближайшим летом на «Энфилд» не поедет. Совсем недавно молодой специалист объявил – он остаётся в «Байере», который вот-вот сделает чемпионом Германии.

Очевидно, теперь «Ливерпуль» в качестве преемника для Клоппа выбрал Рубена Аморима из «Спортинга». Журналист Санти Ауна в социальных сетях сообщил о том, что на следующей неделе представители мерсисайдского клуба встретятся с Раулем Коштой – агентом Аморима.

Отмечается, что «Ливерпуль» будет пытаться договориться об условиях личного контракта Аморима. То есть встреча запланирована не просто для наведения справок. При этом сам специалист хочет получить работу в «Ливерпуле», пишет Ауна.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юрген Клопп ещё теги
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