«Ливерпуль» выбрал нового тренера

«Ливерпуль» работает над приглашением нового главного тренера, ведь по завершению сезона Юрген Клопп покинет тренерское кресло. На протяжении длительного времени мерсисайдцев связывали с Хаби Алонсо, однако испанец ближайшим летом на «Энфилд» не поедет. Совсем недавно молодой специалист объявил – он остаётся в «Байере», который вот-вот сделает чемпионом Германии.

Очевидно, теперь «Ливерпуль» в качестве преемника для Клоппа выбрал Рубена Аморима из «Спортинга». Журналист Санти Ауна в социальных сетях сообщил о том, что на следующей неделе представители мерсисайдского клуба встретятся с Раулем Коштой – агентом Аморима.

Отмечается, что «Ливерпуль» будет пытаться договориться об условиях личного контракта Аморима. То есть встреча запланирована не просто для наведения справок. При этом сам специалист хочет получить работу в «Ливерпуле», пишет Ауна.