Тен Хаг после ничьей с «Ливерпулем»: «Я горд - вы видите, как мы прогрессируем»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (2:2).

«Очень смешанные эмоции. С одной стороны, я разочарован потерей семи очков за неделю – в этом мы должны винить только себя. С другой стороны, я горжусь командой. Вы видите, как мы прогрессируем, у нашей команды огромный потенциал. Я горд.

Турнирное положение? Мы продолжаем борьбу, и нам нужно извлекать уроки. «Брентфорд» недавно преподнёс нам такой урок – там мы не заслуживали победы», - сказал тен Хаг в программе Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.