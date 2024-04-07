Ван Дейк – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы сами виноваты»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк дал комментарий после гостевой ничьей с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это похоже на потерю очков, но мы сами виноваты. У нас было много моментов, и мы должны были побеждать. К сожалению, мы пропустили из-за индивидуальной ошибки. У нас было много времени на её исправление, но мы торопились. Тем не менее, при счёте 2:1 мы много создавали.

После первого тайма мы должны были вести как минимум 2:0. К сожалению, если ты не создал преимущества, то соперник может вернуться. Это и произошло.

Ошибка Куанса? Такое бывает в футболе. Каждый футболист совершает ошибки, на которых может только поучиться», - сказа ван Дейк в программе Match of the Day.