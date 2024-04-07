Клопп: «Когда после матча прошло 10-15 минут, я могу сказать, что результат меня устраивает»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после ничьей в гостях у «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:2.

«Когда после матча прошло 10-15 минут, я могу сказать, что результат меня устраивает. Было много моментов, за счёт которых мы могли направить игру в лучшее для нас русло. Во втором тайме мы пропустили после ошибки, но это не проблема, такое бывает. Насколько я знаю, мы всё ещё в гонке, так что всё в порядке.

Матчи против «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» отличаются для нас от других в лиге. Эти игры особенно сложны, поэтому, думаю, мы хорошо справились. В плане создания всё было хорошо, но в плане доведения дела до конца – не так хорошо.

Всё сообщество «Ливерпуля» сохраняет спокойствие. Хотел бы я, чтобы мы лидировали с отрывом в 10 очков? Конечно. Но мы принимаем ситуацию и движемся дальше», - сказал Клопп в программе Match of the Day на BBC.