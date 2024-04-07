Майну: «Тен Хаг сказал: «Вернитесь в игру»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну дал комментарий после ничьей с «Ливерпулем» (2:2).

«Это нас разочаровывает. Мы много работали, чтобы вернуться в игру после тяжёлого первого тайма. Мы хотели набрать три очка, потому что это была важная игра, а сезон скоро заканчивается. Трудно понимать, что нам не удалось взять три очка. Нам нужно работать над устранением ошибок.

Разговор с тен Хагом в перерыве? Он сказал: «Вернитесь в игру». У нас были некоторые позитивные моменты. Всегда важно находить их в матчах против таких команд.

Шансы попасть в Лигу чемпионов? Впереди ещё много важных игр, мы должны стараться изо всех сил и быть едиными», - сказал Майну в программе Match of the Day на BBC.