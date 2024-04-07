Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после ничьей с «Манчестер Юнайтед» на выезде.

«Мы должны были побеждать, это ясно. В первом тайме могли забивать ещё. В наши ворота в первом тайме ни разу не пробили, а счёт 1:0 в нашу пользу был худшим результатом, на который мы могли рассчитывать к перерыву.

Бруну Фернандеш молодец. Затем включился стадион, и нам понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться. Потом мы пропустили ещё раз. У нас были большие моменты и до, и после пропущенного гола. Был шанс у Собослаи, когда Онана сделал невероятный сэйв. В других случаях мы спешили, где-то мне бы хотелось видеть дополнительное касание.

Нужно сохранять спокойствие. В четверг у нас Лига Европы, дальше – «Кристал Пэлас». Игры идут друг за другом, и это хорошо. Я не на седьмом небе от счастья, но всё в порядке. Я совсем не сержусь на ребят, но было много ситуаций, когда нам следовало защитить мяч.

У нас осталось не так уж много домашних игр. Команда, которая выиграет титул, должна заслужить это. Мы участвуем в гонке, всё в порядке», - сказал Клопп