«Я разочарован»: Майну высказался после ничьей с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в воскресном матче Премьер-лиги – 2:2. Полузащитник Кобби Майну, ставший автором второго гола своей команды, после игры дал комментарий.

«Честно говоря, я разочарован. Думаю, во втором тайме мы выступили очень хорошо. Ребята допустили небольшие ошибки – исправив их, мы могли победить.

Впервые забить на «Олд Траффорд», да ещё и в таком матче, - невероятное чувство. Но мы не набрали три очка, а сегодня это было главным. Ошибки случаются, и они могут влиять на результат. Это тяжело», - сказал Майну Sky Sports.

Майну вошёл в историю «Манчестер Юнайтед»