Тен Хаг в порядке – ни разу не проигрывал «Ливерпулю» дома

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг нередко сталкивается с критикой. Впрочем, у нидерландского специалиста есть показатели, которыми он может похвастаться. Например, в качестве рулевого «красных дьяволов» он ни разу не проигрывал «Ливерпулю» дома. Результаты были такими:

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:0;

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 4:3;

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 2:2.

Последний из этих трёх матчей, ничейный, проходил в воскресенье. За «Манчестер Юнайтед» забили Бруну Фернандеш и Кобби Майну.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.