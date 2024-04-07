«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» разошлись миром в воскресном матче чемпионата Англии – 2:2. В составе «красных дьяволов» голы забили полузащитники Бруну Фернандеш и Кобби Майну.

Как сообщает Squawka, Майну вошёл в историю «Манчестер Юнайтед» как самый молодой футболист, забивший гол «Ливерпулю» в Премьер-лиге. Кобби записался в воротах мерсисайдцев в 18 лет и 354 дня.

«Манчестер Юнайтед» остаётся на шестой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. Следующий матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Борнмута» на поле соперника.