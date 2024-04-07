Салах побил интересный рекорд Джеррарда в АПЛ

Воскресный матч Английской премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» завершился вничью со счётом 2:2. Автором одного из голов стал звёздный нападающий мерсисайдской команды Мохамед Салах.

Теперь на счету Салаха шесть голов на «Олд Траффорд» в гостевых матчах Премьер-лиги. Это рекордный показатель. Ранее больше всех на этом стадионе за выездные команды в АПЛ забивал Стивен Джеррард – пять раз. Об этом сообщает Opta.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Арсенала» по разности мячей (у команд по 71 очку). Третий «Манчестер Сити» отстаёт на один балл (70).