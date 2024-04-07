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Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ

07 Апреля 2024 • 19:27 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 32-го тура АПЛ состоялся 7 апреля на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:2Ливерпуль
  23'Диас Луис (0:1)
(1:1) Фернандеш Бруну50'  
(2:1) Майну Кобби67'  
  84'Салах Мохамед (2:2)
Онана Андре  80'Далот ДиогуКамбвала Вилли  74'Магуайр ГарриУан-Биссака АаронМайну Кобби 85' (Маунт Мэйсон ( 85'  90') Каземиро КарлосГарначо Алехандро 80' (Амрабат Софьян ( 80') Фернандеш БрунуРэшфорд Маркус 66' (Антони ( 66'  90') Хёйлунн Расмус
Запасные: Амасс ГарриДиалло АмадОгуннейе ХабибБайиндыр АлтайФорсон ОмариЭриксен Кристиан
Келлехер КаомхинБрэдли Конор  7' 66' (Джонс Кёртис ( 66'  89') Куанса ДжареллВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюСобослаи Доминик 66' (Гомес Джо ( 66') Эндо Ватару 69' (Гакпо Коди ( 69') Макаллистер АлексисСалах МохамедНуньес Дарвин 69' (Эллиотт Харви ( 69') Диас Луис
Запасные: Даннс ДжейденЦимикас КостасАдриан Сан-МигельКонате ИбраимаГравенберх Райан
07 апреля. Стадион "Олд Траффорд".

 

Совсем недавно «Манчестер Юнайтед» устраивал триллер в Лондоне, а теперь уже принимает «Ливерпуль». В этом сезоне предсказать что-то по игре «красных дьяволов» невозможно, 3:4 с «Челси» стали только дополнительным тому подтверждением, но с уверенностью эксперты сходились лишь в одном – скучно на «Олд Траффорд» не будет. Дабы подтвердить эту теорию тренеры бросили в бой Салаха, Диаса, Нуньеса, Рэшфорда, Хёйлунна, Бруну Фернандеша и Гарначо.

Как раз последние двое и организовали гол. Уже на третьей минуте матча. Бруну заметил рывок Гарначо и сыграл ему на ход, Алехандро выскочил на Келлехера, обыграл голкипера и закатил в пустые ворота. Надо бы радоваться, но забрался в офсайд аргентинец – гол отменён. «Ливерпуль» ответил моментально: Салах с правого края подключил Собослаи, Доминик вторым темпом ворвался в штрафную площадь и пробил точно в Онану. Андре кулаками парировал.

С течением времени «Ливерпуль» всё больше забирал инициативу, системнее давил на хозяев, и в середине первого тайма своего добился. Робертсон с правого корнера закрутил мяч к центру штрафной площади, откуда Нуньес головой скинул к границе вратарской. Луис Диас сложился и в касание пробил неотразимо – 0:1. Развивать преимущество мог Салах. В одной из контратак Мо убежал по правому полуфлангу после передачи Диаса. Делиться мячом не стал и крутил в дальний угол, но Онану переиграть не сумел.

Кстати, после этого же корнера, который заработал Салах, сам Мо и получил второй шанс на гол. На углу штрафной площади египтянин подобрал неудачный кросс Робертсона и крутил в дальнюю «девять», но Онана и тут справился. А что же «Манчестер Юнайтед»? За первый тайм ноль ударов в сторону (и в створ, соответственно) ворот. Зато как «дьяволы» начали второй тайм. Точнее, как его начал Куанса.

Прошло всего пять минут, как молодой защитник «Ливерпуля» слабо покатил мяч в сторону ван Дейка. Этим воспользовался Бруну Фернендеш. Португалец коршуном налетел на мяч и первым же касанием перекинул Келлехера, расслабившегося на линии штрафной площади – 1:1. В середине второй половины встречи дела «Ливерпуля» стали ещё хуже. Майну через Антони подключил Уан-Биссаку на фланге, а сам рванул в центр штрафной площади. Именно на него и последовала прострельная передача Аарона, а 18-летний Кобби хладнокровно развернулся и пробил под стойку – 2:1.

Но «Ливерпуль» не был бы «Ливерпулем», если бы не надавил в конце матча. Сначала Салах добивал мяч с угла вратарской после плотного удара Диаса и сейва Онаны, но умудрился не попасть в створ. А затем египтянин оправдался. Реализовав пенальти, назначенный за снос Харви Эллиотта. Это Уан-Биссака слишком опрометчиво выставил ногу. Салах с 11 метров покатил мяч чуть левее центра, а Онана улетел в другой угол – 2:2.

Ну не умеет «МЮ» играть скучно в топ-матчах. После 3:4 с «Челси» последовала результативная ничья с «Ливерпулем», которая лишила «красных» единоличного лидерства. Теперь первую строчку занимает «Арсенал», а команда Юргена Клоппа вторая по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
07 Апреля 2024 в 19:40
Да уж...если бы не глупый, никому не нужный подкат Биссаки...если бы не провальный первый тайм...если бы не полуторный состав, который после 70той минуты не бежал...ливер вынесли бы из чемпионской гонки...жаль
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