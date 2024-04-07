«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Ноттингем Форест».

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Джонсон, Хын Мин, Вернер.

Матч 32-го тура Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую организует спортивный портал LiveResult.