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«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»

07 Апреля 2024 • 19:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.40 2 7.60
Через 0 ч. 1 мин.

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Ноттингем Форест».

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Викарио (вр), Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Джонсон, Хын Мин, Вернер.

Матч 32-го тура Английской премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 7 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которую организует спортивный портал LiveResult.  

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