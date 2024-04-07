Владелец «Манчестер Юнайтед» пришёл на матч против «Ливерпуля» с известным тренером

В воскресенье в Премьер-лиге Англии проходит северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». В представительской ложе рядом с владельцем «красных дьяволов» Джимом Рэтклиффом был замечен известный тренер – Сэм Эллардайс.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» активно обсуждают появление «Большого Сэма» в компании нового владельца клуба. Большинство фанатов выражают надежду на то, что 69-летний Эллардайс не станет главным тренером команды.

Сэм Эллардайс находится без тренерской работы почти год после ухода из «Лидса». По ходу карьеры этот специалист поработал во многих клубах.