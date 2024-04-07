Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Манчестер Юнайтед» пришёл на матч против «Ливерпуля» с известным тренером

07 Апреля 2024 • 18:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль
окончен

В воскресенье в Премьер-лиге Англии проходит северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». В представительской ложе рядом с владельцем «красных дьяволов» Джимом Рэтклиффом был замечен известный тренер – Сэм Эллардайс.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» активно обсуждают появление «Большого Сэма» в компании нового владельца клуба. Большинство фанатов выражают надежду на то, что 69-летний Эллардайс не станет главным тренером команды.

Сэм Эллардайс находится без тренерской работы почти год после ухода из «Лидса». По ходу карьеры этот специалист поработал во многих клубах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сэм Эллардайс Джим Рэтклифф ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
18:55
Владелец «Манчестер Юнайтед» пришёл на матч против «Ливерпуля» с известным тренером
18:49
«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил за тайм домашнего матча АПЛ – такого не было больше восьми лет
16:32
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на классическую битву в АПЛ
15:34
Не только «Ливерпуль»: На де Дзерби претендует ещё один топ-клуб АПЛ
11:37
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль АПЛ – 7 апреля 2024
09:30
Клопп против тен Хага: Вероятные составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на очную битву в АПЛ
02:23
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
23:10
В «Манчестер Юнайтед» могут ввести необычный запрет
18:15
Судьбу тен Хага решат позже
16:38
В «Манчестер Юнайтед» сменится спортивный директор
15:58
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 7 апреля 2024
14:44
Человеческие останки обнаружены около базы академии «Манчестер Юнайтед» 1
13:48
«Манчестер Юнайтед» может оставить тен Хага, так как не видит достойных кандидатов ему на замену
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
02:53
«Ливерпуль» может договориться с новым тренером уже в ближайшие дни
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
00:47
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 7 апреля 2024
05 Апреля
19:05
Тен Хаг: «Вы увидите наш характер» 3
18:31
Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду 4
16:48
Тен Хаг высказался о мотивации Рэшфорда 1
16:43
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может обыгрывать лучшие команды АПЛ и Европы
16:22
Тен Хаг – о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужно воспользоваться энергией от гнева»
16:11
Клопп – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Хорошая новость в том, что на этот раз не будет дополнительных 30 минут»
16:07
Клопп дал комментарий о чемпионской гонке в АПЛ
11:51
Тен Хаг: «За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо»
09:57
Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»
02 Апреля
10:06
«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
2
2
4.10 3.55 1.85
Видео
07.04.24 в 19:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси Челси
5.80 4.60 1.47
Видео
07.04.24 в 20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
19:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Челси»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
18:55 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Манчестер Юнайтед» пришёл на матч против «Ливерпуля» с известным тренером
18:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил за тайм домашнего матча АПЛ – такого не было больше восьми лет
18:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола поставил перед «Манчестер Сити» невероятную цель
18:35 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Хочу отплатить Гвардиоле»
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил состав на игру в Шеффилде
17:29 · Англия. Премьер-лига
Грилиш дал понять, что ему не нравится в футболе
17:22 · Англия. Премьер-лига
Около стадиона «Тоттенхэма» совершено убийство, но матч состоится
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:2
16:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на классическую битву в АПЛ
16:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль предложил себя суперклубу Серии А
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может проиграть «Реалу» борьбу за защитника слухи
15:34 · Англия. Премьер-лига
Не только «Ливерпуль»: На де Дзерби претендует ещё один топ-клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем