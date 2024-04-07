Гвардиола поставил перед «Манчестер Сити» невероятную цель

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил вопрос о борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги. Испанец дал понять, что ставить перед своей командой невероятную цель – выиграть все оставшиеся матчи чемпионата.

«Нужно ли нам выиграть все матчи для победы в АПЛ? Да. Я думаю, что на финише разница между командами в очках будет небольшой», - сказал Гвардиола журналистам.

В этом сезоне Премьер-лиги соперниками «Манчестер Сити» будут: «Лутон Таун» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Брайтон» (г), «Ноттингем Форест» (г), «Вулверхэмптон» (д), «Фулхэм» (г), «Вест Хэм» (д).