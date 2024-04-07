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Грилиш: «Хочу отплатить Гвардиоле»

07 Апреля 2024 • 18:35 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Единственным, кто у Гвардиолы мог делать на поле то, что хочет, был Месси. И это вполне справедливо. Невозможно превзойти Гвардиолу как тренера – он невероятный. И он отличный человек с очень добрым сердцем.

По ходу этого сезона мне приходилось бороться внутри себя, и Хосеп всегда был рядом. Я многим ему обязан. Он замечательный человек и лучший тренер. После успехов прошлого сезона мне было сложно, но Гвардиола был добр со мной. Я в долгу перед ним и хочу отплатить ему своими выступлениями», - сказал Грилиш в интервью Daily Mail.

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