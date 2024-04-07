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«Челси» объявил состав на игру в Шеффилде

07 Апреля 2024 • 18:31 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Челси
1 7.10 X 5.40 2 1.40
Через 0 ч. -2 мин.

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги будут играть «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Наставник лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Чалоба, Дисаси, Тьяго Силва, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Мадуэке, Палмер, Джексон.

«Шеффилд Юнайтед» и «Челси» начнут матч, когда стрелки часов в Москве будут показывать 19:30. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

На текущий момент «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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