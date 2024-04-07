Грилиш дал понять, что ему не нравится в футболе

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своём выступлении в субботнем матче против «Кристал Пэлас». Футболисту не нравится, что люди уделяют слишком большое внимание статистическим показателям по голам и голевым передачам.

«Я не забивал и не ассистировал в матче с «Пэлас», но я играл хорошо. Я поучаствовал в большинстве голов, но всем нравится статистика. Я приношу команде гораздо больше, чем просто голы и результативные передачи. Жаль, теперь все в мире любят просто статистику», - слова Грилиша приводит Manchester Evening News.

«Манчестер Сити», напомним, обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 4:2.