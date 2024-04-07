Около стадиона «Тоттенхэма» совершено убийство, но матч состоится

В непосредственной близости от стадиона «Тоттенхэма» произошла трагедия. Люди обнаружили на улице человека с ножевыми ранениями и вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, но вскоре констатировали его смерть, пишут британские СМИ.

«Тоттенхэм» сделал заявление, в котором выразил соболезнования родным и близким умершего. При этом клуб отметил, что воскресный матч против «Ноттингем Форест» состоится. «Шпоры» призвали фанатов учитывать перекрытие из-за трагического инцидента некоторых частей улиц – попадание на стадион может занять больше времени.

Не пропустите текстовую трансляцию матча Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест».