«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на классическую битву в АПЛ

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт классическая битва между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг включил в стартовый состав таких игроков: Онана, Далот, Камбвала, Магуайр, Уан-Биссака, Каземиро, Майну, Фернандеш, Гарначо, Рэшфорд, Хёйлунн.

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Келлехер, Брэдли, Куанса, ван Дейк, Робертсон, Эндо, Собослаи, Макаллистер, Нуньес, Диас, Салах.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на «Олд Траффорд» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.