Марсьяль предложил себя суперклубу Серии А

Нападающий Антони Марсьяль собирается уйти из «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона и обрести статус свободного агента. Как стало известно La Gazzetta dello Sport, 28-летний француз предложил свои услуги «Интеру», зная, что миланский клуб имеет ограниченный финансовый бюджет.

В сезоне 2023/2024 Марсьяль поучаствовал в 19 официальных матчах «Манчестер Юнайтед». В них нападающий записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Интер» уверенно лидирует в Серии А. На текущий момент «нерадзурри» опережают второй «Милан» на 11 очков, проведя на одну игру меньше.