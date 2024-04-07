Европейские гранды прицеливаются на игроков, держа в уме скорое открытие летнего трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» был бы не прочь подписать игрока на позицию левого защитника, и понять клуб можно – слишком часто Люк Шоу попадает в лазарет.

Как сообщает Daily Star Sunday, «Манчестер Юнайтед» попытается летом подписать Мигеля Гутьерреса из «Жироны». Впрочем, «красные дьяволы» рискуют проиграть борьбу за игрока «Реалу». У мадридского клуба есть возможность обратного выкупа своего воспитанника.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Мигеля Гутьерреса в 20 миллионов евро.