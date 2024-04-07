Не только «Ливерпуль»: На де Дзерби претендует ещё один топ-клуб АПЛ

Роберто де Дзерби ближайшим летом может сменить «Брайтон» на более статусный клуб. На последних пресс-конференциях итальянский тренер давал понять, что такой вариант не исключён.

В последние недели и месяцы де Дзерби активно связывают с «Ливерпулем». Впрочем, на итальянца претендует ещё один топ-клуб Премьер-лиги. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Стива Бейтса, кандидатура де Дзерби рассматривается в «Манчестер Юнайтед». Правда, на «Олд Траффорд» ещё не приняли твёрдого решения по Эрику тен Хагу. Но если нидерландца уволят, то на его место могут пригласить де Дзерби.

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Судьбу тен Хага решат позже