«Ливерпуль» и «Бавария» могут вернуться за Хаби Алонсо – названа сумма компенсации

Недавно Хаби Алонсо положил конец слухам об уходе из «Байера» ближайшим летом. Молодой специалист заявил, что принял решение остаться в леверкузенском клубе на следующий сезон.

Алонсо слухи связывали с «Ливерпулем» и «Баварией», но теперь эти клубы переключились на других кандидатов. При этом на страницах Daily Star размещена информация о том, что мерсисайдцы и мюнхенцы могут вернуться за Алонсо через год. Тогда выкупить контракт молодого специалиста можно будет за 13 миллионов фунтов (15 миллионов евро).

Напомним, что Хаби Алонсо близок к тому, чтобы привести «Байер» к первому в истории чемпионскому титулу.

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