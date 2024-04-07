«Манчестер Сити» принял важное решение по Родри

Руководство «Манчестер Сити» довольно игрой испанского полузащитника Родри Эрнандеса. По данным The Sun, «горожане» собираются предложить 27-летнему хавбеку новое трудовое соглашение до 2029 года. Согласно условиям договора, оклад игрока будет увеличен с 210 до 350 тысяч евро в неделю.

Стороны сядут за стол переговоров и обсудят новую сделку после завершения нынешнего сезона. Срок действующего контракта испанца с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник провел 28 матчей, забил семь голов и сделал семь ассистов.