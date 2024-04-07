Мангала: «Манчестер Сити» заплатил за меня деньги, которых я не стоил»

Бывший защитник «Манчестер Сити», а ныне игрок португальского «Эшторила» Эльяким Мангала вспомнил о своем переходе в английский топ-клуб.
«Я был в шоке, когда узнал, что за мой трансфер заплатили 50 миллионов евро. Это очень большие деньги. Но ни один человек не стоит 50 миллионов. Но пройти через подобное – это невероятный опыт», - передает слова Эльякима The Sun.
Напомним, что Мангала выступал за «Манчестер Сити» с 2014 по 2019 год. Ряды «Эшторила» 33-летний французский защитник пополнил летом прошлого года. Эльяким подписал с португальцами однолетнее трудовое соглашение.
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