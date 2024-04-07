Как «Реал» увеличил стоимость Эндрика почти в 200 раз: 10 самых подорожавших игроков в мире

Трансферная стоимость отображает не только текущие результаты игрока, но и его потенциал. Неудивительно, что теряют в стоимости обычно опытные игроки, а её резкое возрастание характерно для потенциально будущих футбольных звёзд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о десяти самых подорожавших футболистах текущего сезона.
Дорожают до 25 лет
Самому старшему в десятке самых подорожавших игроков 25 лет. Им является Виктор Дьёкереш, который увеличил свою стоимость на 323%. Всё благодаря феноменальной статистике шведского форварда: 22 гола в 25 матчах чемпионата Португалии в составе «Спортинга», шесть мячей в пяти матчах Кубка Португалии, 3 гола в двух встречах Кубка Португальской лиги, а ещё добавьте к этому пять голов в девяти поединках Лиги Европы. В Англии и Германии, где Дьёкереш выступал ранее, подобные результаты ему только снились.
В основном свою трансферную стоимость увеличивают совсем юные таланты, из которых кто-то только-только приобретает свой футбольный статус. Но это точно не относится к Джуду Беллингему. Форвард «Реала» здорово вписался в стан «сливочных» и за последние полгода увеличил свою трансферную стоимость на 60 млн евро, а за три года почти в шесть раз (с 35 до 180 млн евро)!
На 40 млн евро подорожали Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Коул Палмер («Челси»). И это притом что у последнего ещё не учитывался его дубль на 10-й и 11-й добавленной минуте в ворота «Манчестер Юнайтед».
В 200 раз
Особое внимание уделяется юношам. 17-летний Эндрик уже этим летом присоединится к «Реалу», а пока что забивает за сборную Бразилии. Трансферная стоимость юного таланта увеличилась на 175%. Лидер нашего рейтинга Ламин Ямаль отпразднует своё 17-летие в июле текущего года. За национальную сборную он уже провёл шесть матчей, в которых забил дважды. Самый юный игрок в истории Ла Лиги претендует на звание нового героя «Барселоны» и впервые появился в данных авторитетного издания Transfermarkt сразу же с цифрой в 75 млн евро.
Лидером в относительных единицах стал Самуэль Омородион из «Алавеса». 19-летний испанец нигерийского происхождения принадлежит мадридскому «Атлетико», но текущий сезон проводит на правах аренды в «Алавесе»: 9 голов в 29 матчах – и увеличение стоимости в 199 раз (с 200 тысяч евро до 40 млн евро)!
Практически все игроки из нашего рейтинга невероятно юны и блестяще начинают свою карьеру. Остаётся только пожелать им не сбавлять оборотов и в новом сезоне увеличить свою трансферную стоимость в несколько раз.
Десять самых подорожавших игроков текущего сезона
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|Ламин Ямал
|«Барселона»
|75
|+ 75
|Джуд Беллингем
|«Реал»
|180
|+ 60
|Виктор Дьёкереш
|«Спортинг»
|55
|+ 42
|Хави Симонс
|«РБ Лейпциг»
|80
|+ 40
|Уоррен Заир-Эмери
|«ПСЖ»
|60
|+ 40
|Коул Палмер
|«Челси»
|55
|+ 40
|Самуэль Омородион
|«Алавес»
|40
|+39,80
|Жереми Доку
|«Манчестер Сити»
|65
|+ 37
|Жереми Доку
|«Реал Сосьедад»
|60
|+ 35
|Эндрик
|«Палмейрас»
|55
|+ 35
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