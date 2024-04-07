Как «Реал» увеличил стоимость Эндрика почти в 200 раз: 10 самых подорожавших игроков в мире

Трансферная стоимость отображает не только текущие результаты игрока, но и его потенциал. Неудивительно, что теряют в стоимости обычно опытные игроки, а её резкое возрастание характерно для потенциально будущих футбольных звёзд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о десяти самых подорожавших футболистах текущего сезона.

Дорожают до 25 лет

Самому старшему в десятке самых подорожавших игроков 25 лет. Им является Виктор Дьёкереш, который увеличил свою стоимость на 323%. Всё благодаря феноменальной статистике шведского форварда: 22 гола в 25 матчах чемпионата Португалии в составе «Спортинга», шесть мячей в пяти матчах Кубка Португалии, 3 гола в двух встречах Кубка Португальской лиги, а ещё добавьте к этому пять голов в девяти поединках Лиги Европы. В Англии и Германии, где Дьёкереш выступал ранее, подобные результаты ему только снились.

В основном свою трансферную стоимость увеличивают совсем юные таланты, из которых кто-то только-только приобретает свой футбольный статус. Но это точно не относится к Джуду Беллингему. Форвард «Реала» здорово вписался в стан «сливочных» и за последние полгода увеличил свою трансферную стоимость на 60 млн евро, а за три года почти в шесть раз (с 35 до 180 млн евро)!

На 40 млн евро подорожали Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Коул Палмер («Челси»). И это притом что у последнего ещё не учитывался его дубль на 10-й и 11-й добавленной минуте в ворота «Манчестер Юнайтед».

В 200 раз

Особое внимание уделяется юношам. 17-летний Эндрик уже этим летом присоединится к «Реалу», а пока что забивает за сборную Бразилии. Трансферная стоимость юного таланта увеличилась на 175%. Лидер нашего рейтинга Ламин Ямаль отпразднует своё 17-летие в июле текущего года. За национальную сборную он уже провёл шесть матчей, в которых забил дважды. Самый юный игрок в истории Ла Лиги претендует на звание нового героя «Барселоны» и впервые появился в данных авторитетного издания Transfermarkt сразу же с цифрой в 75 млн евро.

Лидером в относительных единицах стал Самуэль Омородион из «Алавеса». 19-летний испанец нигерийского происхождения принадлежит мадридскому «Атлетико», но текущий сезон проводит на правах аренды в «Алавесе»: 9 голов в 29 матчах – и увеличение стоимости в 199 раз (с 200 тысяч евро до 40 млн евро)!

Практически все игроки из нашего рейтинга невероятно юны и блестяще начинают свою карьеру. Остаётся только пожелать им не сбавлять оборотов и в новом сезоне увеличить свою трансферную стоимость в несколько раз.

Десять самых подорожавших игроков текущего сезона

Игрок Клуб Трансферная стоимость, млн евро Увеличение стоимость, млн евро Ламин Ямал «Барселона» 75 + 75 Джуд Беллингем «Реал» 180 + 60 Виктор Дьёкереш «Спортинг» 55 + 42 Хави Симонс «РБ Лейпциг» 80 + 40 Уоррен Заир-Эмери «ПСЖ» 60 + 40 Коул Палмер «Челси» 55 + 40 Самуэль Омородион «Алавес» 40 +39,80 Жереми Доку «Манчестер Сити» 65 + 37 Жереми Доку «Реал Сосьедад» 60 + 35 Эндрик «Палмейрас» 55 + 35

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