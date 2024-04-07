«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко пользуется спросом на трансферном рынке. Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, нападающий попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.

Подписать Шешко хотят лондонские «Арсенал» и «Челси». Также на игрока есть спрос в чемпионате Италии. Оформить переход нападающего хочет «Наполи». Сумма отступных за трансфер Беньямина составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний словенец провел 25 матчей за «быков». Шешко отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.