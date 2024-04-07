Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро

07 Апреля 2024 • 11:41 Комментировать

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко пользуется спросом на трансферном рынке. Как стало известно инсайдеру Руди Галетти, нападающий попал в сферу интересов сразу нескольких европейских клубов.

Подписать Шешко хотят лондонские «Арсенал» и «Челси». Также на игрока есть спрос в чемпионате Италии. Оформить переход нападающего хочет «Наполи». Сумма отступных за трансфер Беньямина составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги 20-летний словенец провел 25 матчей за «быков». Шешко отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Наполи РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
07.04.24 в 17:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
4.10 3.55 1.85
Видео
07.04.24 в 19:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси Челси
5.80 4.60 1.47
Видео
07.04.24 в 20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял важное решение по Родри
12:16 · Англия. Премьер-лига
Мангала: «Манчестер Сити» заплатил за меня деньги, которых я не стоил»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро
11:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил игру Антони за «Манчестер Юнайтед»
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к повторению своего рекорда
10:21 · Англия. Премьер-лига
Сака заявил, что «Арсенал» усвоил урок прошлогодней чемпионской гонки
10:08 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ньюкасла» Исак был ограблен перед матчем с «Фулхэмом»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Давинсон Санчес может вернуться в АПЛ
09:45 · Англия. Премьер-лига
Эдуард Мор дал уверенный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника - известно имя
08:26 · Англия. Премьер-лига
Зинченко - худший игрок «Арсенала» в матче с «Брайтоном»
08:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»
07:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне стал третьим бомбардиром в истории «Манчестер Сити» - впереди только двое 1
06:27 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Волки» хорошо провели первый тайм, а мы - второй»
06:13 · Англия. Премьер-лига
​Хаверц: «Надо продолжать в том же духе»
Все новости
Рекомендуем