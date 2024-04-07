Тен Хаг оценил игру Антони за «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру атакующего полузащитника команды Антони.
«Я знаю, что Антони может играть так же, как в поединке с «Челси». Он много раз делал это в «Аяксе». За «Манчестер Юнайтед» мы наблюдали это в первых матчах. Это очень хороший футболист», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний полузащитник провел 24 поединка, отметившись одной результативными передачами. Сегодня, 7 апреля, «красные дьяволы» проведут поединок против «Ливерпуля» в рамках 32-го тура чемпионата Англии.
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