Тен Хаг оценил игру Антони за «Манчестер Юнайтед»

«Я знаю, что Антони может играть так же, как в поединке с «Челси». Он много раз делал это в «Аяксе». За «Манчестер Юнайтед» мы наблюдали это в первых матчах. Это очень хороший футболист», - передает слова нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.