«Арсенал» близок к повторению своего рекорда

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Брайтоном» в гостевом поединке 32-го тура чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты выиграли со счетом 3:0

Как информирует Opta Sports, «канониры» не уступали в счете ни в одном матче Премьер-лиги в 2024 году. Лондонский клуб провел с января 11 матчей. Команда близка к повторению своего рекорда 19-летней давности. Тогда «Арсенал» не уступал в счете в 12 играх Премьер-лиги подряд.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Артеты поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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