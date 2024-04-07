Сака заявил, что «Арсенал» усвоил урок прошлогодней чемпионской гонки

Форвард «Арсенала» Букайо Сака высказался о матче 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».

Напомним, встреча завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:0. «Канониры» благодаря трём очкам в этой встрече вернулись на первой место в турнирной таблице.

«Мы знаем, что победа возвращает нас на вершину. Мы набираем обороты. Прошлый сезон был не очень удачным, но он был великолепен с точки зрения того, что мы усвоили урок. В этом году мы чувствуем себя более комфортно. Чувствую, что команда стала лучше», — цитирует Саку издание Daily Mail.

«Арсенал» имеет в своём активе 71 очко и лидирует в АПЛ, у идущих следом «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по 70 очков.