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Сака заявил, что «Арсенал» усвоил урок прошлогодней чемпионской гонки

07 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать
Брайтон
0:3
Арсенал

Форвард «Арсенала» Букайо Сака высказался о матче 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».

Напомним, встреча завершилась победой команды Микеля Артеты со счётом 3:0. «Канониры» благодаря трём очкам в этой встрече вернулись на первой место в турнирной таблице.

«Мы знаем, что победа возвращает нас на вершину. Мы набираем обороты. Прошлый сезон был не очень удачным, но он был великолепен с точки зрения того, что мы усвоили урок. В этом году мы чувствуем себя более комфортно. Чувствую, что команда стала лучше», — цитирует Саку издание Daily Mail.

«Арсенал» имеет в своём активе 71 очко и лидирует в АПЛ, у идущих следом «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по 70 очков.


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