Игрок «Ньюкасла» Исак был ограблен перед матчем с «Фулхэмом»

Дом нападающего «Ньюкасла» Александра Исака был ограблен накануне матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0). Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает полиция, у шведского футболиста был угнан автомобиль. При этом неизвестно, находился ли Исак и его семья в доме в этот момент.

В нынешнем сезоне 24-летний Исак провёл за «Ньюкасл» 33 матча, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

После 31 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ньюкасл», набравший 47 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «сороки» проведут 13 апреля против «Тоттенхэма».