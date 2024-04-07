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Игрок «Ньюкасла» Исак был ограблен перед матчем с «Фулхэмом»

07 Апреля 2024 • 10:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
13.04 14:30

Дом нападающего «Ньюкасла» Александра Исака был ограблен накануне матча 32-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:0). Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает полиция, у шведского футболиста был угнан автомобиль. При этом неизвестно, находился ли Исак и его семья в доме в этот момент.

В нынешнем сезоне 24-летний Исак провёл за «Ньюкасл» 33 матча, забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.

После 31 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ньюкасл», набравший 47 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «сороки» проведут 13 апреля против «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак

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НЬЮКАСЛ ТОТТЕНХЭМ
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