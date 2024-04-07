Давинсон Санчес может вернуться в АПЛ

Колумбийский защитник Давинсон Санчес, ныне выступающий в чемпионате Турции за «Галатасарай», может вернуться в Английскую премьер-лигу. На туманном Альбионе футболист выступал за лондонский «Тоттенхэм».

Согласно информации Teamtalk, заинтересованность в подписании игрока проявляет «Ньюкасл». Наставник команды Эдди Хау хочет усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Кандидатура Санчеса попала в шорт-лист специалиста.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел 16 матчей в Суперлиге, забил два мяча и получил три желтые карточки. Его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро.