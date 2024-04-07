Эдуард Мор дал уверенный прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от поединка между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» гораздо сильнее «Манчестер Юнайтед». Вряд ли в этой игре будет много голов. Скорее, наоборот. Но «Ливерпуль» одержит победу, я уверен. По игре он сильнее «Юнайтед», - приводит слова Эдуарда «РБ Спорт».

Поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей «красные дьяволы» занимают шестое место, а мерсисайдцы – второе.