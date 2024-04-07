«Манчестер Сити» согласовал покупку полузащитника - известно имя

14-летний полузащитник Каван Салливан, правами на которого владеет «Филадельфия», может переехать на туманный Альбион. По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, в подписании талантливого футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

Сделка была согласована несколько недель назад. В настоящий момент клубы улаживают оставшиеся формальности. Переход Салливана обойдется «горожанам» примерно в 900 тысяч евро.

«Манчестер Сити» занимает третье место в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. В Лиге чемпионов УЕФА подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал, где сыграют против мадридского «Реала».