Зинченко - худший игрок «Арсенала» в матче с «Брайтоном»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко стал худшим футболистом команды во вчерашнем поединке 32-го тура Премьер-лиги против «Брайтона» (3:0).

Эксперты портала Whoscored поставили украинскому латералю оценку 6,6. Это самый низкий балл среди игроков, вышедших в стартовом составе лондонского коллектива.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Александр провел 24 поединка, в которых забил один гол, сделал два ассиста и получил две желтые карточки.

После вчерашней победы подопечные Микеля Артеты вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата страны.