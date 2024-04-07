Тен Хаг рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

В рамках 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Об этой встрече высказался главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.
«В этой встрече мы будем безумными. Это может отнять у нас много энергии, но именно с таким настроем команда должна выйти на поле. «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с сильнейшими клубами АПЛ и побеждать их», - передает слова нидерландского наставника The Guardian.
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» пройдет в воскресенье, 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают шестое место, а гости – второе.
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