Тен Хаг рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем»

«В этой встрече мы будем безумными. Это может отнять у нас много энергии, но именно с таким настроем команда должна выйти на поле. «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с сильнейшими клубами АПЛ и побеждать их», - передает слова нидерландского наставника The Guardian.