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«Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом

07 Апреля 2024 • 07:59 Комментировать

Стали известны планы руководства «Ливерпуля» относительно будущего форварда Мохамеда Салаха. Как сообщается в соцсетях инсайдера Экрема Конура, мерсисайдцы предложат египтянину новое трудовое соглашение. Если договориться не получится, то игрока продадут в летнее трансферное окно.

«Ливерпуль» может продать Салаха в Саудовскую Аравию, где к нему давно проявляют интерес. На этой сделке «красные» рассчитывают заработать порядка 100 миллионов евро. Действующий контракт Мохамеда с английским грандом истекает в 2025 году.

В текущем сезоне 31-летний нападающий сыграл 34 поединка, записав на свой счет 22 гола и 13 ассистов.

Звезда «Ливерпуля» Салах рассказал, как проводит свободное время

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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