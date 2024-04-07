Де Брёйне стал третьим бомбардиром в истории «Манчестер Сити» - впереди только двое

Во встрече 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:2. Двумя забитыми мячами в составе «горожан» отметился бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне.

Таким образом, на счету 32-летнего футболиста стало 100 голов в составе «Манчестер Сити». Это позволило де Брёйне выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «горожан». На второй позиции находится Рахим Стерлинг, забивший 131 мяч. Первое место с большим отрывом занимает аргентинец Серхио Агуэро – 260 голов.

Кевин выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.