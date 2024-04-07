​Мойес: «Волки» хорошо провели первый тайм, а мы - второй»

В 32-м туре английского чемпионата «Вест Хэм» одержал гостевую победу над «Вулверхэмптоном», и шотландский наставник «молотобойцев» Дэвид Мойес прокомментировал успех своего коллектива. Он считает, что его подопечные лучше провели вторую половину встречи.

- «Волки» лучше провели первый тайм, а мы - второй. Я должен отметить наши замены - они не всегда срабатывают, но сегодня сработали, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэму» предстоит сыграть дома с «Фулхэмом». Это случится четырнадцатого апреля. Сейчас команда занимает седьмое место.