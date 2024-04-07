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​Хаверц: «Надо продолжать в том же духе»

07 Апреля 2024 • 06:13 Комментировать
Брайтон
0:3
Арсенал

В Англии проходит 32-й тур английского чемпионата, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Брайтону» и добыл там сухую победу со счётом 3:0. Форвард «канониров» Кай Хаверц очень доволен такими итогами игры, он признался, что в команде стараются не обращать внимание на результаты конкурентов, а стремиться выигрывать каждый матч:

- Мы не обсуждаем результаты наших конкурентов. Стараемся фокусироваться на своих выступлениях, это важнее с нашей точки зрения в настоящий момент. Мы готовы к этому вызову, надо продолжать в том же духе, - цитирует слова Хаверца BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой».


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кай Хаверц

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