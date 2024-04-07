​«Арсенал» впервые в 21-м веке не пропустил в пяти гостевых матчах кряду

В Англии проходит 32-й тур английского чемпионата, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Брайтону» и добыл там сухую победу со счётом 3:0. Как оказалось, «Арсенал» провёл уже пятый гостевой матч кряду в рамках чемпионата, в котором не пропустил ни одного гола.

Речь идёт об играх против «Вест Хэма» (6:0), «Бёрнли» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Манчестер Сити» (0:0) и сейчас с «Брайтоном» - 3:0. Такой успешной серии в английском чемпионате у лондонского «Арсенала» не было с 1997 года.

В следующем туре английского чемпионата «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой», это случится четырнадцатого апреля.