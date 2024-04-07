​Сака: «Мы на подъёме»

В Англии проходят матчи 32-го тура Премьер-лиги, лондонский «Арсенал» съездил в гости к «Брайтону» и обыграл его со счётом 3:0. Итоги успешного для своей команды матча прокомментировал молодой нападающий Букайо Сака. Он считает важным показателем то, как команда сыграла после всего лишь трёх дней от предыдущего матча.

- Все мы воодушевлены возвращением на первую строчку турнирной таблицы. То, как мы сыграли спустя всего лишь три дня после предыдущего матча, о многом говорит. Мы сейчас на подъёме, - цитирует слова Сака BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Астон Виллой».